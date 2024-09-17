The Wall Street Journal подсчитал, сколько людей погибло с обеих сторон за период войны

Одной из причин вторжения Путина в 2022 году была попытка увеличить население России за счет поглощения украинцев

За 2,5 года войны число погибших и раненых украинцев и россиян достигло примерно 1 миллиона человек. Известно, что во время захвата Мариуполя россиянами погибли более 8 000 человек, но точное количество жертв среди мирного населения остается неизвестным.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По конфиденциальной украинской оценке в начале года погибло 80 000 украинских военных, а раненых – 400 000. Оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 000, а раненых – около 400 000.

Одна из причин вторжения России в 2022 году заключалась в попытке увеличить численность русского населения за счет украинцев. Оккупация и вторжение РФ привели к потере Украины не менее 10 миллионов человек за последние 10 лет, включая беженцев.

Путин ставил целью решение проблемы демографического спада в России, и для этого Кремль начал кампанию русификации оккупированных территорий. Это включало угон детей и раздачу украинцам паспортов РФ. Путин неоднократно заявлял о желании вернуть Украину под контроль Москвы, отрицая украинскую идентичность и государственность.

Война также оказала существенное влияние на демографическую ситуацию в России. С начала полномасштабного вторжения из страны бежали более 600 000 россиян, преимущественно молодых профессионалов, переехавших в другие страны.

Украина также пострадала от войны: перепись в 2001 году зафиксировала 48 миллионов жителей, но в начале 2022 года эта цифра сократилась до 40 миллионов. С начала войны более 6 миллионов украинцев уехали за границу, а новые территории, захваченные Россией, уменьшили численность населения под контролем Киева до 25-27 миллионов. Александр Гладун из Института демографии имени Птухи оценивает, что к началу войны в Украине было 42 миллиона человек, а после вторжения – около 29 миллионов.

Напомним, в Украине планируют создать "Министерство возвращения украинцев" или "Министерство единства" для борьбы с демографическим кризисом, вызванным войной.

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