The Washington Post: Украина в 2025 году может начать новое контрнаступление

Если Украина увеличит мобилизацию и расширит оборонную промышленность, а страны Запада начнут предоставлять большее вооружение, тогда ВСУ смогут не только сдерживать врага, но и получить возможность для контрнаступления в 2025 году.

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Такое мнение в своей статье The Washington Post высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, пока Украина вовсю пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Мероприятие должно показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта, безусловно не колеблются", – отметил автор, комментируя новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Он отметил, что Украина также должна бороться с сокращением иностранной поддержки.

"Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины в апреле. Эти деньги закончатся до конца года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один крупный пакет. Украина может оказаться в особо плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. В своих единственных дебатах с вице-президентом Камалой Гаррис отклонил призыв заявить о своей поддержке победы Украины в войне", — отметил обозреватель.

Он заявил, что президент США должен предоставить Украине разрешение для нанесения ударов по российским военным целям в глубине страны посредством западного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры США, Германии, Франции и Великобритании планируют провести встречу, которая, вероятно, будет касаться Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Запад скептически встречает "План победы" Зеленского.

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