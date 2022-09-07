"Тигры" стоят там, но техники нет": Путин запутался в своих объяснениях о военных РФ на ЗАЭС

Диктатор Владимир Путин после визита миссии МАГАТЭ на оккупированную его войсками украинскую ЗАЭС признал расположение военных России на территории станции.

Путин утверждает, что мол загнал свои оккупационные войска на Запорожскую АЭС, где те мол "контролируют станцию".

Такое заявление российский диктатор заявил в ходе Восточного экономического форума 7 сентября, пишут российские пропагандистские СМИ.

Путин заявил, что доверяет отчет миссии МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС. В то же время он в очередной раз отрицал обстрелы ЗАЭС российскими оккупантами.

Диктатор повторил пропагандистское утверждение, что его солдаты якобы находят обломки снарядов HIMARS и "других западных средств поражения".

"В отчете МАГАТЭ говорит убрать военную технику со станции, но на территории станции нет военной техники. Это сотрудники МАГАТЭ должны были увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там стоит Нацгвардия, охраняет периметр и внутреннюю часть. Ну "Тигры" стоят там. Это Росгвардия занимается обеспечением безопасности", — заявил Путин.

Напомним, диктатор Кремля Владимир Путин 7 сентября во время Восточного экономического форума заявил, что Россия, напав полномасштабно на Украину, ничего не потеряла в войне, хотя на самом деле их потери перевалили за 50 тысяч.

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Кроме того, диктатор сказал, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь населению Донбасса".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на пропагандистское заявление и подчеркнул, что Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины. Министр призвал международных партнеров поддержать создание трибунала по делу о совершении преступления агрессии в отношении Украины.

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