Тихо произвести выстрел снайпера: Резников рассказал о циничной тактике кафиров на Донбассе

От выстрела снайпера погибли более 40 военных ВСУ.

Российские наемники на Донбассе нарушают режим тишины и цинично привлекают снайперов, убивающих украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге после переговоров с главой Минобороны Дании Трине Брамсен.

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"В течение этого года 43 украинских военных погибли от снайперского огня. В чем здесь цинизм? Потому что, когда производит выстрел снайпер, его не слышит и не видит мониторинговая миссия — СММ ОБСЕ", — отметил глава украинского Минобороны.

По его словам, лучшая реакция военных на снайперский огонь — применение артиллерии, гранатометов и минометов.

"Коварство российских войск было именно в том, чтобы произвести тихо выстрел снайпера, убить нашего военного. Наши военные в ответ должны были применить соответственно минометный огонь или артиллерийский. И вот здесь СММ ОБСЕ, конечно, зафиксировала бы публичное нарушение со стороны украинских Вооруженных Сил. Россияне бы в каждом телевизоре кричали бы, что именно Украина нарушает Минские соглашения, нарушает режим "тишины", — говорит Алексей Резников.

Министр подчеркнул, что кафиры используют дроны, которые пересекают линию разграничения, бросают гранаты.

Еще одна тактика боевиков – выдавливание офицеров СММ ОБСЕ с временно оккупированной территории. Сейчас там всего 20 наблюдателей, хотя, по мандату ОБСЕ, должно быть 200, сообщил Резников. Он также подчеркнул, что кафиры блокируют рабочую миссию.

"Тактика россиян очень ясна: убрать с оккупированных территорий, где они господствуют, международных наблюдателей, чтобы никто не знал, что происходит", — пояснил министр обороны Украины.

Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса.

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