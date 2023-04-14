Тихоокеанский флот РФ поднят по тревоге: эксперт объяснил, почему они это сделали

Поднятый по тревоге Тихоокеанский флот РФ занимается ничем иным как бряцанием оружия

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил это событие.

“К чему-нибудь масштабному они не могут готовиться физически, потому что они хорошо понимают, в каком состоянии находится их Тихоокеанский флот. К тому же, именно на примере войны в Украине они продемонстрировали, что их морская компонента является неэффективной, потому что Черноморская флотилия, которой она есть на сегодня, никак себя не проявила, кроме нанесения террористических ракетных ударов по территории Украины, а особенно. Ни десантный компонент, ни другие себя никак не проявили вообще. Поэтому фактически мы можем расценивать это, во-первых, как действительно проверку боевой готовности Тихоокеанского флота, во-вторых, как демонстрацию того, что он способен на что-то. То есть это элемент таких угроз, бряцание оружием — то, что делает Россия в последнее время очень часто”, — пояснил Александр Коваленко.

По его словам, это некая возможность какого-то психологического влияния на своих фактических антагонистов в регионе. Тихоокеанский флот представляет собой подлодки, надводные корабли еще со времен Советского Союза.

“Флот проходил частично мобилизацию за последние 15 лет. Часть этих кораблей они ремонтировали. Там есть носители крылатых ракет «Калибр». Но с другой стороны, надо понимать, что это уже отработавшие свой ресурс объекты, которые, мягко говоря, вряд ли смогут эффективно использоваться, потому что значительная часть их вооружения — это анахронизмы времен Советского Союза, к которым подготовлено большинство средств противодействия стороны, например, США или других стран”, — отметил военно-политический обозреватель.

Напомним, что Тихоокеанский флот РФ привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки.

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