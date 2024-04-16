ТикТок в плену российской пропаганды: в соцсетях появился контент о моде быть "уклонистом"

Москва проводит очередную информационную операцию против Украины. В соцсетях российские спецслужбы продвигают видео, восхваляющие "уклонистов".

Об этом рассказывает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории – одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды. Для подобного контента одновременно были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж — восхваление "уклонистов".

"Синхронность появления многочисленных песен и видео, которые "героизируют" мужчин, которые отказываются стать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании", — отмечают в ГУР.

Разведка отмечает, что такая ИПСО — классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", и есть "уклонисты". Цель таких действий врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния.

"Пропаганда кремля не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы. Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", — добавили в ГУР.

Напомним, ранее российские захватчики создали фейк о якобы мобилизации студентов Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко.

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