"ТикТок войска" Кадырова возвращаются на фронт в Украину — британская разведка

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы заслужить свою репутацию у Владимира Путина.

Об этом пишет британская разведка.

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Отмечается, что 10 августа в Интернете Кадыров расхвалил находящийся на участке Орехов в Запорожской области чеченский батальон "Восток Ахмат".

"В своих комментариях Кадыров подчеркнул постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе. "Восток" официально переходит в командование 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, действовавшую в районе села Роботино", — говорится в сообщении.

Западные разведчики добавляют, что кадыровские подразделения составляют относительно небольшой, но заметный военный компонент российских сил в Украине.

"Вероятно, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину", — подытожили в британской разведке.

Как сообщалось ранее, российские диверсанты пытались прорваться через границу на севере.

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