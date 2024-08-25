Тимочко предупредил о намерениях россиян: "Попытаются организовать нам противодействие не только на Курщине"

Враг постарается организовать ВСУ противодействие не только в Курской области, ведь понимает, если даже выстроит там встречную линию обороны, все равно украинские силы будут расширять фланги.

Об этом "24 Каналу" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он отметил, что российское командование использовало пограничные с Украиной области как тыловые для базирования там складов с боеприпасами.

Что с русскими складами на Курщине

Курская область, как и Белгородщина, а также другие приграничные области, были для врага местоположениями складов боеприпасов.

Тимочко отметил, что ВСУ не наступали на Курщине за тактикой выжженной земли и абсолютных разрушений территории, как это делает российская армия, на начальном этапе в Курской области Россия выступила одним из серьезных поставщиков оружия для ВСУ.

"Украинские силы двигались там быстро и занимали военные объекты, поэтому большинство складов врага в руках ВСУ. Чем дальше украинские силы будут продвигаться, тем вероятнее, что враг будет вывозить свою логистику оттуда или уничтожать, поэтому ВСУ нужно усиливать свою", — отметил он. Тимочка.

Операция в Курской области: цели и задачи

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, операция ВСУ в Курской области коренным образом изменила ситуацию. И даже если сейчас пока в полной мере этого не видно, но ее результат будет наращен во времени.

"Украина продемонстрировала, что в этой войне нет тупика, о котором писали в западной прессе, отмечали военные эксперты и аналитики. ВСУ могут организовывать и проводить качественные военные операции вне внимания российской разведки, – отметил он.

Тимочко предположил, что на высших уровнях военной власти удалось почистить вражескую агентуру или провести операцию так, чтобы враг не воспринял ее серьезно.

Однако он подчеркнул, что впереди еще очень много работы и для ВСУ, и для врага.

"Россияне будут пытаться организовать нам противодействие не только на Курщине. Они понимают, если даже построят там встречную линию обороны, хотя на это нужно время, все равно украинские силы будут расширять фланги", — добавил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск обратил внимание на то, что операция на Курщине и дальнейшее продвижение украинских войск в глубь российской территории в том числе стали возможны через налаженную ВСУ логистику и качественную коммуникацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также объяснил целые операции ВСУ в Курской области. По его словам, прежде всего операция на Курщине сорвала оккупацию Харькова.

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