Тина Кароль рассказала, как во время войны помогает онкобольным детям

Исполнительница основала благотворительный фонд "Полюс тяжіння".

Певица Тина Кароль еще с 2013 года помогает онкобольным детям, а в 2014 году она основала благотворительный фонд "Полюс тяжіння". Теперь же ее помощь нужна как никогда.

Артистка рассказала, что сейчас ищет лекарства для онкобольных детей, которые тяжело достать. Она со своей командой делает все возможное, чтобы обеспечить детей необходимым лечением.

"На сегодняшний день мы обеспечиваем детей лекарствами, которые просто не могут попасть в эти больницы, потому что о них не думают, потому что сейчас не то время. Все возможные и невозможные действия, которые мы можем предпринимать именно для этих деток, мы делаем", — рассказала Кароль в эфире телемарафона.

Тина Кароль в эфире телемарафона / скриншот с видео

Отметим, Тина Кароль начала помогать онкобольным после смерти мужа Евгения Огира. За 8 лет существования фонд оказал многократную помощь всем 27 детским онкологическим отделениям городских больниц в Украине и продолжает свою работу во время войны.

"Они не лишены моего внимания. Я занималась онкобольными детками после смерти своего мужа с 2013 года. Я занималась всеми онкобольницами Украины. Делала это тихо. Пока они воюют на своем фронте и на фронте Украины. Это двойной удар, который они выдерживают", — отметила Кароль.

Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, ранее стало известно, что благотворительный фонд Тины Кароль в партнерстве с израильской общественной организацией Israeli Freinds of Ukraine приобрели необходимые лекарства для двух больниц Украины, которые специализируются на лечении онкобольных детей.

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