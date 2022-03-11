Тина Кароль рассказала российскому телеканалу, как ее родители бежали из Киева из-за войны

Также знаменитость вспомнила, как у ее дома прогремел взрыв.

Украинская певица Тина Кароль дала интервью российскому телеканалу "Настоящее время".

Во время разговора знаменитость обратилась к россиянам, где заявила, что их страна превратилась в изгоя. Также исполнительница рассказала, как ее родители бежали из Киева из-за войны, которую начал Путин.

"Хочу сказать всем россиянам: Россия – не он, и он – не Россия. Богатая страна превратилась в изгоя. Бомба в центре Харькова – эта рана никогда не заживет. Мои родители сейчас в Украине, бежали из Киева. Как когда-то убегала моя бабушка от нацистов. Стрелять в Бабий Яр вновь – это двойное убийство. Это новый фашизм. Россияне не бойтесь, вас больше, чем милиционеров. Мы будем держать свою страну в своих руках. И все равно победа за нами", – рассказала исполнительница.

Также знаменитость поделилась, что узнала о войне, будучи в монастыре. В тот момент она молилась в женском монастыре под Афоном в Греции.

Тина Король / instagram.com/tina_karol

"Потом вернулась в Украину, в затем выехала, когда возле моего дома прогремел взрыв. Сейчас нахожусь в Варшаве. Кроме физической войны, у нас еще идет информационная война, за умы и головы. Нам приходится доказывать, что мы ни на кого не нападали, что мы люди мирные. Не надо нас защищать от нас. Мы люди свободные и нам не нужны разрушения", – добавила звезда.

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