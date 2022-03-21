Тина Кароль в Польше собрала более 42 миллионов гривен для помощи в Украине

Тина Кароль в Польше собрала более 42 миллионов гривен для помощи в Украине

Концерт транслировался в прямом эфире в 40 странах мира.

Украинская певица Тина Кароль 20 марта выступила на самом большом благотворительном концерте в истории Польши в поддержку Украине.

Концерт "Разом з Україною" транслировался в прямом эфире в 40 странах мира. Зрители смогли отправить специальное SMS, которое конвертировалось в денежную сумму для помощи Украине.

Тина Король / Пресс-служба Тины Кароль

По предварительным данным, было собрано более 42 миллионов гривен. Все средства будут направлены на помощь Украине во время войны.

Тина Кароль вышла на сцену в белом платье с символическим пятном крови от выстрела в сердце.

Тина Король / Пресс-служба Тины Кароль

Ее выступление началось с минуты войны – зрители услышали то, что слышат украинцы каждый день: звуки воздушной тревоги, крики людей, отрывки фраз перехваченных телефонных разговоров.

Певица исполнила песню "Закрили твої очі", а также "Україна – це ти".

Вместе с Тиной на сцену также вышла семилетняя Амелия, чье пение в бомбоубежищах ранее покорило сердца миллионов людей в Интернете.

Тина Кароль и Амелия Анисович / Пресс-служба Тины Кароль

Как сообщалось ранее, Тина Кароль встретилась с Амелией в Варшаве после того, как девочке удалось скрыться от войны и найти новый дом в Польше.

"Наше общее дело, наша общая доля – это победа. Мы не сломимся! От всего сердца мы благодарим за то, что приняли нас, низкий вам поклон!", — обратилась Тина Кароль со сцены к 11 тысяч полячкам в зале и миллионов телезрителей во всем мире.

Тина Кароль и Амелия Анисович / Пресс-служба Тины Кароль

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