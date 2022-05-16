Тина Кароль встретилась с премьер-министром Японии: о чем говорила певица

Украинская певица Тина Кароль, которая находится в Японии с миссией общественного посла, встретилась с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

Встреча прошла в официальной резиденции премьер-министра. Фумио выразил певице уважение к стремлению мира в Украине, которое артистка несет благодаря своей музыке. Также он отметил, что Япония воспринимает войну в Украине так, будто это произошло с их государством.

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Япония стоит бок о бок с Украиной и работает с ней для достижения мира. Я надеюсь, что вы будете здоровы и будете продолжать добиваться успеха в своей карьере", — сказал премьер-министр.

Со своей стороны, исполнительница поблагодарила Кисиду за приглашение и поддержку Украины.

"Сегодня Украина стала щитом для всего цивилизованного мира. Мы сдерживаем нападения бессмыслицы и смотрим, как разрушаются наши города просто за то, что мы выбрали свободу. Наша страна выбрала самоидентификацию и я, как артистка, которая является айдентикой нации, ведь музыка — это тоже оружие. Для меня важен этот месседж сегодня — встреча с вами — это значит, что в культурном смысле Япония и Украина рядом. Я на фронте сохранения традиций, я на фронте сохранения культуры Украины, я никогда не думала, такое горе придет в наш дом", – отметила знаменитость и призвала премьер-министра сделать все возможное для мира в мире.

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

После встречи с премьер-министром состоялась большая пресс-конференция Тины Кароль, на которой присутствовали журналисты более 40 СМИ, и еще 90 мировых СМИ присутствовали онлайн.

Главные цитаты Тины Кароль на пресс-конференции в Токио:

О войне я только слышала от родного дедушки, защищавшего мирное небо своих поколений, а сегодня мы все стали заложниками войны. Россия убивает людей в Украине, она уничтожает наши дома, они воруют наше имущество, российские солдаты насилуют украинских женщин и детей.

Вчера я была в Хиросиме. Сколько боли, сколько страданий. Это сегодня Хаб Мира. Никто в мире не имеет права угрожать ядерным оружием другим государствам. Украина сегодня шантажируется ядерным оружием каждый день. Это не может повториться.

Я уверена, что Украина победит и мы построим нашу страну, она будет одной из самых влиятельных, одной из самых лучших, потому что таких смелых людей в центре Европы вы больше не найдете.

Сегодня самое большое горе – это погибшие дети, которые никого не поразили, никому не желали зла. Они маленькие сердца, которые не должны были получить такую короткую жизнь, потому что кому-то захотелось, чтобы перестала существовать Украина. Сегодня для этих детей уже не зазвучит колыбельная.

Люди из России боятся выходить на улицы, потому что их арестуют. Но без этих демонстраций не будет перемен. Они должны выходить на улицу, объединять всех против войны. Они могут быть за свое государство, но быть против войны и говорить со своими начальниками и сидящими в парламенте. Сразиться за свою свободу, как граждане, которые сегодня изолированы от мира.

Люди с российскими паспортами в Европе прячут свой паспорт. И так будет, пока они не прекратят потакать этой войне. Ведь молчание – это согласие.

Мы построим нашу страну! Она станет чудо-страной, я уверена в этом, экономически расцветет, каждый украинец готов и день, и ночь работать на восстановление государства. Уверена, что украинский паспорт желает каждый человек в мире. Мы будем приглашать каждого хорошего человека в свой дом, чтобы вы удивлялись чуду нации, которая сегодня защищает Европу и весь мир. Слава Украина, Героям Слава!

Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, Kalush Orchestra вернулся в Украину из итальянского Турина. Смотрите, как встретили победителей "Евровидения-2022".

Поддержка Украины: Тина Кароль уехала в Японию с миссией общественного посла

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