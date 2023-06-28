Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Типичная российская ИПСО: Данилов высказался о "лагерях вагнеровцев" в Беларуси

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Типичная российская ИПСО: Данилов высказался о "лагерях вагнеровцев" в Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о российской ИПСО / Фото: Associated Press

По мнению Данилова, сам Лукашенко никогда не согласится на размещение в Беларуси лагерей террористов.

Информация о том, что террористы "Вагнера" могли обустраивать себе лагеря на территории Беларуси — это типичное российское ИПСО.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, белорусский диктатор Лукашенко никогда не пойдет на то, чтобы разместить на своей территории лагеря "вагнеровцев".

"Лукашенко очень опытный политик, он с 1994 года у власти. Он никогда не позволит никому строить никаких лагерей на своей территории. Это исключенная ситуация. Это россияне распространяют, чтобы делать определенные ИПСО или влиять на нашу страну, Польшу, Литву, которые имеют границы с Белоруссией", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, что самолеты "вагнеровцев" нашли в Беларуси, однако местонахождение Пригожина пока неизвестно.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
702
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация