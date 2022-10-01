Типичная тактика россиян: у Зеленского опровергли фейк РФ о причастности Украины к обстрелу Запорожья

В Офисе президента опровергли очередной российский фейк о том, что Украина якобы причастна к обстрелу Запорожья.

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко прокомментировал фейк РФ о якобы причастности Украины к обстрелу Запорожья и заявил, что такая тактика для пропаганды России типична.

Об этом он заявил во время брифинга.

"Россия использует типичную тактику, так называемую false flag operation, то есть когда Россия сама совершает преступление, а затем обвиняет в этом преступлении Украину. Так было и в Буче, и в Краматорске при нанесении удара по железнодорожному вокзалу, и в Чаплино, и в мариупольском театре. Ничего не меняется, только растет количество жертв", — сказал советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что еще одним политическим фейком РФ есть псевдореферендумы, проведенные на захваченных территориях Украины.

"Сам "референдум" был профанацией с первой до последней минуты, на это указывают даже видеокадры, которые обнародовала сама российская пропаганда", — подчеркнул Лещенко.

Напомним, российские войска 30 сентября нанесли удар по автоколонну к юго-востоку от города Запорожья, в результате чего погибли 25 мирных жителей. Боеприпасом, скорее всего, являлась российская ракета ПВО большой дальности, которая использовалась для удара наземной цели.

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