Тишины на Донбассе сейчас не бывает: враги наносят ракетные удары сразу по нескольким прифронтовым городам

В Краматорске, Константиновке, Торецке и Бахмуте местных жителей накануне перепугали, где одиночные, а где целые серии мощных разрывов.

Ударили русские оккупанты по Донбасу, темной порой, когда большинство жителей спали. Атаковали и издалека крылатыми ракетами, и с помощью авиации, говорится в ТСН.

В Константиновке еще рано утром ударили по местной школе, теперь вместо одной из стен пропасти. На школьном стадионе в штангу попал огромный кусок асфальта. В крепком кирпичном четырехэтажном сооружении после ночной ракетной атаки рашистов, не осталось ни одного уцелевшего оконного стекла.

Впоследствии становится известно, что две ракеты, около 4 утра, прилетели и взорвались возле школы в Константиновке. Приблизительно на расстоянии метров 10-15 друг от друга. Третья ракета, говорят местные жители, пошла немного в сторону. Украинские военные предполагают, что атака осуществлялась российскими крылатыми ракетами типа "Калибр".

Людям пришлось поскорее прятаться в Торецке, в те же четыре утра. В результате одиночного взрыва крепкий бетонный забор разорвало на куски, а толстую металлическую трубу газопровода смяло, как нить. Электрические провода, гаражи и окна в жилищах людей избили в мгновение ока.

«Яма была большая: уже засыпали, где-то наверняка метров 6 глубины и в диаметре. Самолет скорее всего. Ну: я не военный, я не могу там оценивать, но очень большой мощности. Засыпало. Взгляните газовые трубы позагибало на крышу», — рассказывает житель Торецка Игорь.

Ночь, говорят жители прифронтовой Донбасса, – то для рашистов самая любимая пора огневого террора. «В основном ночью! В основном ночью или под утро. Ну, бывают дни, когда вот как сегодня: что вот более или менее тихо. А бывает такое, что лупят здорово», - рассказывают и жители Бахмута.

Дней без вражеских обстрелов теперь здесь просто не бывает, говорит Сергей. Удачные сутки в его родном Бахмуте, признается мужчина, это когда атаки рашистов проходят без человеческих потерь.

Константиновка, Краматорск, Бахмут, Торецк — эти города на Донетчине расположены на разном расстоянии от нынешней линии фронта, и ни в одном из них люди, те, кто по разным причинам до сих пор не решился на эвакуацию, не чувствуют себя в безопасности.

Кассетные заряды разорвались прямо среди бела дня в считанные метры от центрального Бахмутского рынка. Сюда прилетает уже не первый раз и среди многих бед войны, кое-кто из местных все равно выбирает… смертельный риск. «Я одна, у меня дети и мне нужно работать, чтобы прокормить своих детей. Ну, потому я и сижу здесь: вот под этими обстрелами и всем остальным. Я есть хочу и дети хотят есть», – говорит местная работница.

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