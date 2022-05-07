Ткаченко: уничтожение музея Сковороды – сознательная идеологическая акция

Министр культуры и информационной политики отметил, что Сковородиновка находится вдали от других поселков и объектов инфраструктуры. Поэтому оккупанты целенаправленно били по музею Григория Сковороды.

Александр Ткаченко подчеркнул, что Украина обязательно зафиксирует состав преступления вместе с международными специалистами. Министерство отправит соответствующие письма для международного сообщества в ЮНЕСКО.

Об этом Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире национального телемарафона.

"В принципе это и является свидетельством того, что это сознательная идеологическая акция. Они же Сковороду называли едва ли не первым русским философом. Там же неподалеку находится и могила Григория Сковороды — это они фактически били в самое сердце украинского философа. И били в 300-летие," — отметил он.

По его словам, когда начиналась война, должно было состояться очередное заседание комиссии по мероприятию 300-летия украинского философа. В Сковородиновке планировались серьезные реставрационные работы. А теперь придется здание 18 века восстанавливать полностью.

Напомним, 6 мая в 23 часа российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды.

Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено.

Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

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