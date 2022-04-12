"To be Ukrained" добавили в английский словарь: что означает выражение

"To be Ukrained" добавили в английский словарь: что означает выражение

"Быть заукраиненным" добавили в словарь.

В словаре англоязычных неологизмов и сленговых фраз Urban Dictionary появилось новое выражение "to be Ukrained" — "быть заукраиненным".

Пользователи предложили собственные толкования глагола.

"Когда ты – Россия, и врываешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне", — объяснили значение слова.

"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно ограниченным и некомпетентным аппаратом, решает ворваться на территорию мирной страны-соседа, и в итоге получает такой удар, что ее экономика возвращается в каменный век", — говорится еще в одном примере.

Напомним, народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагают ввести не дожидаясь окончания войны.

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