"То, что мы ожидали": Зеленский отреагировал на новый пакет помощи от США

"То, что мы ожидали": Зеленский отреагировал на новый пакет помощи от США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины.

Зеленский рассказал, что Украина получит от Вашингтона и почему это важно.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в ночь на 22 апреля.

По его словам, пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. Зеленский подчеркнул, что эта помощь именно то, чего ожидала Украина

"Я благодарен партнерам за помощь и призываю еще ускорить поставки нужного для Украины оружия, чтобы мы могли приблизить мир", — отметил президент.