"То, что мы ожидали": Зеленский отреагировал на новый пакет помощи от США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины.
Зеленский рассказал, что Украина получит от Вашингтона и почему это важно.
Об этом глава государства сказал в видеообращении в ночь на 22 апреля.
По его словам, пакет включает в себя очень мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. Зеленский подчеркнул, что эта помощь именно то, чего ожидала Украина
"Я благодарен партнерам за помощь и призываю еще ускорить поставки нужного для Украины оружия, чтобы мы могли приблизить мир", — отметил президент.
Ранее Владимир Зеленский отчитался о сотрудничестве с международными партнерами.
Напомним, что Байден объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов и дополнительно США предоставит Украине 500 млн долларов для стабилизации экономики.
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