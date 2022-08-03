"То, что происходит сейчас, это только цветочки": Арестович предупредил украинцев о сложном периоде войны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что настоящие боевые действия на фронте начнутся в течение недели.
По словам Арестовича, происходящее сейчас - "это только цветочки, а вот ягодки следует ожидать в течение недели".
Об этом советник ОП анонсировал в беседе с российским правозащитником, журналистом Марком Фейгиным в среду, 3 августа.
Арестович сообщил об общей военной ситуации на фронтах. Так, по его словам, сейчас в Харьковской области ведутся бои местного значения с обстрелами населенных пунктов. Однако на Изюмском направлении наблюдается относительное затишье.
"Особенно принципиального ничего не происходит. Мы – перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели. Пока идут события, которые многим, особенно тем, кто по месту, сдаются. Но если смотреть на стратегический размах всего театра, то понимаем, что это – местные действия. Однако эти местные действия преследуют и цель, и результаты", — сказал советник руководителя ОП.
Напомним, украинский журналист Юрий Бутусов считает, что война России против Украины может длиться еще долгие годы. Он считает, что армия РФ не остановится после захвата Донбасса, ее можно только разбить.
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