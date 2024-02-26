"То, что взрывается на РФ — все наше": Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе

В этом году способности Украины производить дроны-камикадзе уже ничем не уступают России.
В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.
Об этом заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин в интервью в эфире телемарафона.
"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", — отметил он.
Камышин отметил, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "Шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.
"То, что на России взрывается — это все наше", — отметил министр.
Отвечая на вопрос о параметрах идентичности украинских дронов-камикадзе к российско-иранским, Камышин заявил, что они схожи по количеству передвижной взрывчатки, по дальности действия и другим техническим параметрам.
Напомним, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что по состоянию на сегодняшний день 90% всех беспилотников, используемых на поле боя, произведены в Украине.
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