"То, что я пережила, напоминает мне сейчас Украину": участница Варшавского восстания выступила с эмоциональным заявлением

Участница Варшавского восстания Ванда Трачик-Ставская во время речи к памятной дате призвала мир помочь украинцам поставками оружия, чтобы как можно скорее преодолеть Россию и Путина с его захватническими планами.

Трачик-Ставская сказала, что в 1944 году повстанцы прекратили битву с немецкими оккупантами, понимая, что шансов нет, потому что "подвели союзники", которые могли дать оружие и боеприпасы, но не сделали этого.

Об этом Трачик-Ставская сказала 1 августа в День памяти Варшавского восстания.

Она призвала всех помогать Украине и поблагодарила всю Польшу за предоставление убежища женщинам с маленькими детьми, которые вынуждены бежать из своей Родины из-за агрессивных действий России.

"Мы отбирали их голыми руками у врага, потому и погибали. Призываю, потому что в Украине продолжается война: как можно быстрее помогите им самым современным оружием. Призываю весь мир. Я говорю это как солдат, который знает, что значит держать оружие в руке", — сказала женщина, которую цитирует The Warsaw.

Кроме того, одному из интервью она добавила, "если бы украинцам дали оружие раньше, как только его пообещали, погибло бы значительно меньше".

"Я не могу спать по ночам, потому что то, что я пережила во время восстания, напоминает мне сейчас об Украине", — подытожила она.

Напомним, украинцам упростили процедуру получения "Карты поляка".

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