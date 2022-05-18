"То есть дальше – только остатки": Зеленский прокомментировал заявление России о применении лазерного оружия в Украине

"То есть дальше – только остатки": Зеленский прокомментировал заявление России о применении лазерного оружия в Украине

Заявление России о применении лазерного оружия в войне против Украины для экономии ракет свидетельствует о том, что более двух тысяч ракет, выпущенных российской армией по Украине, были основной частью их запаса.

Кроме того, все уже увидели, как Россия воюет неопытными срочниками и старой советской броней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 18 мая.

"Сегодня один из представителей Российского государства сообщил о том, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им понадобилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более более чем две тысячи ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки", – сказал Зеленский.

"Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской броней без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых израсходовано российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без стратегического, именно военного результата", — отметил глава государства.

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Напомним, 18 мая вице-премьер-министр России Юрий Борисов заявил, что государство использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира", способные поражать цели на расстоянии в 5 км.

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