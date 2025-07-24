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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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То же было в Бахмуте: "Осман" о риске хаоса и френдли-файера в Покровске

«Осман» предупредил о «первом шаге к стремительному обвалу обороны» Покровска.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Российские ДРГ в Покровске

Российские ДРГ в Покровске / © Getty Images

Российские ДРГ в Покровске могут привести к хаосу в городе и френдли-файеру между подразделениями Сил обороны из-за плохой согласованности.

Об этом предупредил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«ДРГ в Покровске — первый шаг к хаосу, френдли-файеру, недоверию бойцов к командирам из-за недостоверной информации и стремительному обвалу обороны. Говорю это уверенно, потому что видел подобную историю в Бахмуте», — пишет «Осман».

Другой милитари-канал «Разведчик» сообщает, что на Покровском направлении тяжело — россияне давят, хаотично пытаются пролезть в город.

«Как и везде, нужно больше дронов, как ударных, так и разведывательных, чтобы обеспечить качественное обнаружение и поражение», — говорится в сообщении.

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предупредил, что враг готовится к штурму Покровска.

Напомним, что в DeepState назвали причину захода россиян в Покровск.

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Дата публикации
Количество просмотров
230
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