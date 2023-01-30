Точечные удары между массированными атаками: Гуменюк предупредила о новой хитрости россиян

Российская армия между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться — враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками", — пояснила Гуменюк.

Также она напомнила, что Россия держит в Черном море 11 суден из 20 "Калибрами". По ее словам, это свидетельствует о том, что оккупанты продолжают давить на население и "совершенно не исключаются точечные ракетные удары".

"Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они используют для применения Shahed", — подытожила спикер.

Напомним, ночью россияне обстреляли здание в Харькове. В результате российского обстрела полностью разрушен этаж одного из подъездов, есть раненые люди.

В Сети опубликовали жуткие кадры атаки на Харьков.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что у Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет. Их нужно сбивать на старте пуска, а в этом могут помочь комплексы Patriot либо SAMP-T.

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