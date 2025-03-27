"Точка еще не поставлена": Братчук о действиях врага и ВСУ на Курщине

Курская операция / © ТСН.ua

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Курщина будет оставаться такой же активной. В частности, речь идет о проведении действий по ДРГ и мелким подразделениям со стороны врага, чтобы держать в тонусе Силы обороны Украины.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Я знаю, что Силы обороны обладают этой информацией в совершенстве, что и как будет пытаться делать враг. Поэтому ответ будет адекватным. Уверен, что страница Курской операции еще не перевернута, точка не поставлена. Думаю, будут интересные события", - сказал он.

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Напомним, украинская группировка в Курской области РФ никогда не была и сейчас не находится в окружении российской армии.

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