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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

"Точка еще не поставлена": Братчук о действиях врага и ВСУ на Курщине

Россияне надеются совершить определенные тактические продвижения.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курская операция

Курская операция / © ТСН.ua

Курщина будет оставаться такой же активной. В частности, речь идет о проведении действий по ДРГ и мелким подразделениям со стороны врага, чтобы держать в тонусе Силы обороны Украины.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Я знаю, что Силы обороны обладают этой информацией в совершенстве, что и как будет пытаться делать враг. Поэтому ответ будет адекватным. Уверен, что страница Курской операции еще не перевернута, точка не поставлена. Думаю, будут интересные события", - сказал он.

Напомним, украинская группировка в Курской области РФ никогда не была и сейчас не находится в окружении российской армии.

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Дата публикации
Количество просмотров
202
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