Данилов рассказал о "прописке" ракеты, упавшей в Молдове

Данилов подчеркнул, что из-за преступных действий РФ в безопасности не может быть ни одно граничащее с Украиной государство.

Ракета, которая сегодня упала на территории Молдовы во время массированного обстрела Украины, "точно имела отношение к РФ".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, из-за постоянных ракетных обстрелов РФ в безопасности не может быть ни одна граничащая с Украиной страна.

"Я не буду говорить о том, что происходило на территории Польши. Но на территории Молдовы точно упала ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какой давности ракеты они начинают швырять и насколько они точные. Некоторые из них (ракет. – Ред.). ) "родились" в один год со мной", – сказал Данилов.

По его мнению, у России практически не осталось современных ракет.

Напомним, что сегодня во время нового массированного ракетного обстрела Россией Украины на территории Молдовы, возле города Бричаны, снова упала ракета. По информации молдавских СМИ, это была ракета С-300.

Также в Молдове снова предупредили о возможных отключениях света.

В МИД Украины отреагировали на этот инцидент, подчеркнув, что Россия несет огромные угрозы безопасности соседних с Украиной государств.

В прошлый раз российская ракета упала в Молдове 31 октября. Инцидент произошел в северной части населенного пункта Наславча на границе с Украиной. Еще три российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы 10 октября.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Молдова не сбивает российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство.