Точно не ракета ПВО: военный обозреватель объяснил, чем Россия могла обстрелять центр Одессы

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал последствия ракетных ударов по Одессе. Он убеждает, что по Спасо-Преображенскому собору прилетела российская ракета, а не ракета ПВО.

Об этом он написал в соцсетях.

Александр Коваленко проанализировал последствия разрушений на месте обстрелов Одессы. Он отметил, что зенитная ракета, используемая системой ПВО, не может нанести таких разрушений.

"Повреждения, которые фактически зафиксированы — это боевая часть примерно мощностью 300 кг. 300 кг — это боевая часть "Оникса" или "Калибра". Согласно официальным данным, все 4 КРМБ "Калибр", которые были выпущены по Одессе, были сбиты. Тут есть один нюанс. "Калибр", как и любая другая ракета, может иметь два типа сбития - детонацию в воздухе, либо повреждена топливная система, он упадет с сохранением боевой части, и боевая часть сдетонирует после падения", — пояснил военно-политический обозреватель.

Он также отметил, что вероятно оккупанты ударили по историческому центру Одессы ракетой "Оникс".

"Есть вероятность того, что это был "Оникс". В общем, одинаковые боевые части, одинаковый эффект. Когда россияне заявляют, что это якобы была зенитная ракета, то есть наше средство противовоздушной обороны, то это абсолютный бред. Зенитная ракета бы таких повреждений не оставила, там совсем другая боевая часть, другой совсем боевая часть, другой эффект", — объяснил он.

Ракетный обстрел Одессы 23 июля

В ночь на 23 июля российская террористическая армия ракетами обстреляла Одессу. Оккупанты попали в центр города и повредили исторические здания, среди которых — Спасо-Преображенский собор. Также среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – Дом ученых и дома рядом. Все они находятся в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Из-за ракетных обстрелов города 23 июля погиб мужчина, еще 22 человека получили ранения.

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