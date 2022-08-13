"Точно поразили враждеские позиции": мэр Мелитополя рассказал детали о взрывах в городе

Взрывы, прозвучавшие в оккупированном Мелитополе 13 августа, имели два эпицентра. Пока неизвестно, что именно поражено, но речь идет о позициях российских войск.

Так, один из взрывов в Мелитополе прогремел рядом с городским военкоматом.

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров, сообщает "24 канал".

"Взрывы имели два эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье", – сообщил мэр.

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По его данным, оккупанты в лесопарк свозили большое количество техники.

"Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили враждеские позиции", – отметил Федоров.

Напомним, в середине дня 13 августа в Мелитополе и Мариуполе прозвучали мощные взрывы. Их было слышно даже за пределами городов.

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