Точное количество жертв неизвестно: оккупанты ранили троих мирных жителей Донецкой области

В Донецкой области 3 июня российские войска вели обстрелы, которыми ранили троих мирных жителей. Двух – в Соледаре и одного – в Васильевке.
В то же время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Сети.
"За 3 июня в результате российских обстрелов трое гражданских получили ранения: 2 в Соледаре и 1 в Васильевке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – говорится в сообщении.
"За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны!" – добавил глава Донецкой области.
Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в результате войны в Украине погибли несколько десятков тысяч гражданских. Большинство – в Мариуполе.
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