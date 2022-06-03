Точное количество жертв неизвестно: оккупанты ранили троих мирных жителей Донецкой области

В Донецкой области 3 июня российские войска вели обстрелы, которыми ранили троих мирных жителей. Двух – в Соледаре и одного – в Васильевке.

В то же время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Сети.

"За 3 июня в результате российских обстрелов трое гражданских получили ранения: 2 в Соледаре и 1 в Васильевке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – говорится в сообщении.

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"За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны!" – добавил глава Донецкой области.

Напомним, накануне советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в результате войны в Украине погибли несколько десятков тысяч гражданских. Большинство – в Мариуполе.

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