Точность ударов ракетами Северной Кореи по Украине значительно улучшилась: Reuters объяснило причину

Расстояние до цели сократилось до 50-100 метров, что свидетельствует о том, что Северная Корея удачно тестирует свои ракетные технологии на поле боя.

Северокорейские баллистические ракеты, которыми российские войска обстреливали Украину с конца декабря, продемонстрировали гораздо более высокую точность по сравнению с предыдущими ударами.

Об улучшении точности северокорейских ракет пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из Украины.

Расстояние до цели сократилось до 50-100 метров, что свидетельствует о том, что Северная Корея удачно тестирует свои ракетные технологии на поле боя.

Военный источник отметил, что за последние несколько недель произошло заметное улучшение точности более 20 северокорейских баллистических ракет, поражавших Украину.

Эксперт по вооружениям Института политических исследований Асан в Сеуле, Янг Ук, заявил, что улучшение ракетных возможностей КНДР увеличивает ее способность угрожать Южной Корее, Японии и США, а также продавать усовершенствованное вооружение "недостаточно успешным" государствам или вооруженным группировкам.

"Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире", – прокомментировал Янг Ук.

Reuters отмечает, что до своего вмешательства в Украину эта изолированная длительная страна никогда не испытывала новое оружие в боевых действиях", — добавило издание.

"Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от клиентов, то есть российской армии, у них больше опыта в производстве более надежных ракет", – пояснил Янг Ук, но добавил, что пока неясно, какие модификации внесла Северная Корея в свои ракеты.

Украинский военный источник сказал, что анализ отломков не выявил изменений в конструкции ракет, хотя отломков для анализа осталось очень мало. Источник предположил, что два возможных объяснения состоят в том, что ракеты оснащены лучшими навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

По словам Янга, другие факторы, которые могут повысить точность, включают в себя лучшую информацию о цели, новые компоненты системы наведения, предоставленные Россией, и улучшения, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые собрали во время войны.

Ранее северокорейские ракеты имели точность 1-3 км, но самая последняя имела точность от 50 до 100 м, сказал военный источник издания в Киеве, впервые раскрыв ранее не сообщавшуюся оценку. При этом оно не рассказало, что было целью, откуда были запущены ракеты или дать атаки, сославшись на военную тайну.

Напомним, враг ударил ракетой по Одесщине: есть жертвы.

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