Точной стрельбой уничтожили "шахед": пограничники показали, как сбивали иранский дрон в Одесской области

В ночь на 19 июля российские террористы атаковали Украине ракетами и иранскими "шахедами". Один из беспилотников пограничники сбили в Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ГНСУ сообщили, что в небе над Одесской областью пограничники заметили иранский дрон и начали его сбивать.

"Этой ночью в небе над Одесщиной бойцы услышали характерный звук и, вычислив направление движения "шахеда", открыли огонь. Точной стрельбой дрон-камикадзе был уничтожен. Хотя момент сбития на видео не попал, впечатляющие кадры стрельбы по "мопеду" смотрите в видео", – говорится в сообщении.

Пограничники показали видео, как сбивали "шахед" над Одесской областью

Ночной обстрел Одесщины

В ночь на 19 июля Россия атаковала Одессу и область. Оккупанты направили на регион ракеты Х-59, Х-22, "Ониксы" и "Калибры", а также беспилотники.

Оккупанты обстреляли промышленный объект в Одесской области. Травмы получил гражданский сотрудник. Были повреждены два складских помещения в разных локациях: с табаком и фейерверками.

Также оккупационная армия РФ нанесла ракетные удары по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск", повреждена инфраструктура трейдеров.

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