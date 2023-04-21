Точную дату контрнаступления ВСУ озвучил глава военной разведки Эстонии

Если разрешит ситуация на фронте и погода, украинское контрнаступление может начаться уже 9 мая.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в пятницу, 21 апреля, глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

По его словам, главной основой успеха украинской контратаки будет то, насколько их подразделения смогут совместно потренироваться перед ней.

Гросберг подчеркнул, что до недавнего времени погода была более благоприятной для оборонных действий, а наблюдения с воздуха и авиаудары были затруднены из-за низкой облачности. Следующая неделя, по его мнению, вряд ли принесет очень большие изменения в этом отношении: те же действия, что и на этой неделе, вероятно, будут продолжаться в тех же областях.

Глава военной разведки предположил, что контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая, хотя при этом отметил, что планирование "символических" дат более характерно для России.

“О 9 мая я подчеркнул, что Украина – это очень разный регион, особенно северо-восток и юг Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе был дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны”, — сказал он.

По словам Гросберга, россияне также усиленно готовятся к возможному наступлению, особенно в Запорожской и Херсонской областях, где оборонные сооружения строятся по нескольким разным направлениям.

По словам полковника, какие именно украинские подразделения будут контратаковать – это не самый важный вопрос. Главное, насколько эти подразделения успевт вместе потренироваться перед активным наступлением и военными действиями, ведь это самый важный нюанс стратегического успеха.

Как пример, он привел то, что Россия не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать вместе, что частично связано с очень хорошей работой украинской ПВО – Россия не смогла ее уничтожить.

"В случае любых операций, особенно наступательных, чрезвычайно важна синхронизация разных видов сил как во времени, так и в пространстве", — добавил он и отметил, что главное — это то, как украинские подразделения тренировались в последние месяцы.

Напомним, министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступления, однако определенные действия на фронте уже происходят.

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