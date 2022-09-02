Точные и эффективные удары по целям оккупантов на южном направлении растут - эксперт

Ситуация, которая складывается на южном направлении - в пользу Украины, отметил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН.

Частота и интенсивность обстрелов вражеских складов и военных объектов оккупантов стала больше, отмечает эксперт. Это также дает понять, что активно работают и разведка, и движение сопротивления.

Такие успехи деморализуют оккупантов. «На правобережье Херсона отдельные российские подразделения, это уже очень хорошо видят и начинают понимать, к чему клонится дело, и они несколько деморализованы. На левобережье ситуация несколько иная, они продолжают рассказывать, что они еще могут там в атаку идти, что имеют другой моральный дух, так что на правобережье он уже не такой боевой», — утверждает эксперт.

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Мусиенко также рассказал, что те сообщения о взрывах, которые появлялись из оккупированного Херсона, что это, скорее всего, были попадания по организованной врагом воинской части, где могли находиться оккупанты.

«Точные и эффективные удары по целям оккупантов на южном направлении растут – это можно констатировать», — заявил Мусиенко.

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