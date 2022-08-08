"Точные результаты": ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам

В ночь на 8 августа ВСУ поработали по позициям РФ на оккупированных территориях.

Под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.

Об этом заявила руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. У него есть свои меткие результаты. Попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому мосту, так и по Каховскому мосту", — сказала Гуменюк.

Кроме того, ВСУ уничтожили несколько российских баз с боеприпасами. Потери противника уточняют.

Руководитель пресс-центра предположила, что к ликвидации складов из БК могло приобщиться и движение сопротивления на оккупированных территориях. По ее словам, работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние врага и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупантов.

"Это – отсутствие боекомплектов, отсутствие техники, которую они только что завозят, а она снова исчезает, "отмена уличного состава", которого и так врагу не хватает. То, что они подтягивают силы и технику, мы наблюдаем, но им приходится этими резервами "латать" дыры", – добавила Гуменюк.

Напомним, ВСУ отбили наступление российских оккупантов вблизи Песков, Невельского и Авдеевки.

Как сообщалось, вечером 7 августа в Мелитополе раздались взрывы. Соцсети писали о "хлопке" на аэродроме оккупантов.

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