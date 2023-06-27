"Точутся активные бои": в ВСУ заявили о взятии в плен наемников ПВК «Ветераны»

ВСУ давят на врага сразу на нескольких направлениях.
В Украине продолжаются активные боевые действия на востоке, где ВСУ стремительно перехватывают инициативу.
Об этом рассказал спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
По словам Череватого, украинские войска продолжают давить на врага также на северном и южном флангах.
"Там идут активные боевые действия, штурмовые действия, детали мы сообщим, когда будут более верифицированы, что они закрепили эти результаты, и мы обязательно об этом скажем", – отметил спикер.
Армия окупантов за минувшие сутки 309 раз обстреляла восток ствольной и реактивной артиллерии.
"15 боевых столкновений произошло, два авианалета на наши позиции. Мы уничтожили 111 окупантов, 187 были ранены, девять попали в плен", – рассказал он.
Также добавляется, что силы Украины задержали наемников частной военной компании "Ветераны" и видео с ними обнародуют в телеграмм-канале командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
"Вы увидите, какой общественный срез они представляют", – добавил Череватый.
Добавим, что силы обороны Украины начали действия по всей линии фронта, в частности, одни из самых тяжелых боев идут сейчас на Востоке Украины. РФ продолжает пополнять оккупационную армию новыми подразделениями.
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