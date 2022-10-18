"Идут очень тяжелые бои": Маляр рассказала, какая ситуация сейчас в Бахмуте

Эпицентр тяжелых боев сейчас сосредоточен на восточном фронте. В Донецкой области оккупанты пытаются идти в наступление.

В настоящее время эпицентр тяжелых боев сосредоточен на восточном фронте. Командование поставило задачу оккупантам до конца октября занять Бахмут.

Об этом в интервью медиаплатформе "Мы — Украина" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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“Россияне уже в пятый раз поставили своим войскам срок, когда они должны выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план: к концу месяца они хотят полностью занять Бахмут. Поэтому там идут очень тяжелые бои. Мы держим оборону, оккупанты на окраинах города. Врага недооценивать не надо”, — подчеркнула Анна Маляр.

Отдельно она добавила, что ВСУ используют всю свою мощь для того, чтобы сдержать врага.

Напомним, что хитрый Иран будет поставлять России ракеты, которыми будут убивать украинцев.

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