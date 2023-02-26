"Точутся ожесточенные бои": в ВСУ рассказали, какая ситуация на бахмутском направлении

оккупанты продолжают обстреливать восток из РСЗО и ствольной артиллерии.

На бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. В частности, артиллерийские обстрелы ведутся на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

Спикер рассказал, что только за минувшие сутки в районе Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боеприкосновений. Город-крепость остается и продолжает отражать штурм врага.

"Это эпицентр удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта — это Орехово, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное — произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боеза".

Череватый добавил, что за минувшие сутки удалось уничтожить 77 россиян, еще 159 получили ранения разной степени тяжести.

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В то же время враг продолжает сосредоточивать удары на Лиманском и Купянском направлениях. Известно, что за эти сутки оккупанты совершили 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии. Также за сутки произошло 19 боеприкосновений и 5 авианалетов.

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях ликвидировали 67 захватчиков, еще 102 кафира получили ранения.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", — добавил спикер.

По его словам, за сутки были уничтожены 4 модернизированных танка Т-72, одна БМП и склад боеприпасов. К тому же на этом направлении в предыдущие дни уничтожались и новейшие танки Т-90.

Добавим, что в сети появилось новое видео Бахмута Донецкой области, стоящей в руинах, но продолжает сдерживать российских захватчиков.

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