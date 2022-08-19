"Тогда Беларуси не будет": эксперт оценил угрозу атаки оккупантов на Киев со стороны РБ

Второй поход российских войск на Киев уже невозможен. Однако президент РФ Владимир Путин может задействовать по украинской столице расположенные в Беларуси ракетные системы.

В случае ракетных атак с территории Беларуси на ее месте появится "только лужайка".

Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин высказал в интервью "Главреду".

"Нет, уже невозможен", – ответил эксперт на вопрос о вероятности второго похода оккупантов в Киев.

"У Путина остается только один инструмент – ядерный удар и задействование С-300 и С-400, расположенных в Беларуси. Но тогда Беларуси не будет, на ее месте будет только лужайка. Сразу будет захвачен Могилев и не только. Никто не остановится", – убежден политолог.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что в связи с накоплением российских ракетных систем в Беларуси вдоль границы с Украиной, существует серьезная угроза ракетных ударов по Киеву и так называемых центрах принятия решений в столице.

В то же время 19 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не планирует вторгаться в Украину и не будет обстреливать украинские города.

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