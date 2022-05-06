Тогда начнется отсчет: военный эксперт рассказал, когда и при каких условиях ВСУ начнут побеждать РФ

Тогда начнется отсчет: военный эксперт рассказал, когда и при каких условиях ВСУ начнут побеждать РФ

О переломе в войне с Россией, которую страна-агрессор варварски ведет уже 72 дня, можно будет говорить, когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать по две тысячи оккупантов в день.

Военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде обьяснил, что на возможности Вооруженных сил Украины по вытеснению оккупантов с территории Украины и нашей победы влияет наличие соответствующего оружия.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Когда ВСУ будут уничтожать по 2000 российских военнослужащих в сутки, после этого можно будет говорить, что начался отсчет, украинская армия начала побеждать и есть возможность вытеснения противника с территории Украины", — отметил Рустамзаде.

По его словам, на возможности Вооруженных сил Украины влияет низкая огневая мощность.

"Сейчас суточные потери российской армии составляют 400-500 человек. Этого недостаточно для разгрома россиян и последующего контрнаступления. Однако с насыщением ВСУ западным оружием удастся достичь порога хотя бы у 2 тыс. военнослужащих Российской Федерации", — добавил военный эксперт.