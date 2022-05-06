Тогда начнется отсчет: военный эксперт рассказал, когда и при каких условиях ВСУ начнут побеждать РФ

О переломе в войне с Россией, которую страна-агрессор варварски ведет уже 72 дня, можно будет говорить, когда Вооруженные силы Украины будут уничтожать по две тысячи оккупантов в день.
Военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде обьяснил, что на возможности Вооруженных сил Украины по вытеснению оккупантов с территории Украины и нашей победы влияет наличие соответствующего оружия.
Об этом он заявил в эфире Эспрессо.
"Когда ВСУ будут уничтожать по 2000 российских военнослужащих в сутки, после этого можно будет говорить, что начался отсчет, украинская армия начала побеждать и есть возможность вытеснения противника с территории Украины", — отметил Рустамзаде.
По его словам, на возможности Вооруженных сил Украины влияет низкая огневая мощность.
"Сейчас суточные потери российской армии составляют 400-500 человек. Этого недостаточно для разгрома россиян и последующего контрнаступления. Однако с насыщением ВСУ западным оружием удастся достичь порога хотя бы у 2 тыс. военнослужащих Российской Федерации", — добавил военный эксперт.
Напомним, в мэрии Мариуполя рассказали об издевательствах оккупантов в "фильтрационных лагерях" .
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