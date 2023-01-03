Тогда наступит коллапс: Жданов объяснил, действительно ли Запад задерживает поставки оружия из-за страха перед Россией

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Запад задерживает поставки оружия Украине не из страха перед Россией. Эксперт высказал мнение по поводу мотивов мировых государств в выборе такой осторожной тактики.

Об этом Жданов говорил 3 января.

"Путину (глава Кремля — ред.) позволяют вывести из России весь военный потенциал. Когда РФ не сможет формировать резервы, тогда придет военный коллапс, который повлечет за собой политический. Путина, скорее всего, отстранят от власти при таких условиях. Новая власть, понимая, что военный потенциал страны будет нулевой, согласится на все условия Запада", — отметил Жданов.

Он также назвал главное условие Запада после разорения военного потенциала РФ. По его словам, международное сообщество потребует передачи под его контроль ядерного потенциала России.

"А дальше можно будет разговаривать с РФ как со страной третьего мира. Вот почему они и тянут", — добавил он.

Жданов подтвердил, что Запад действительно дает "фору" РФ. Как бы жестоко это ни звучало, именно ценой жизни украинских бойцов и гражданских мир осуществляет свою международную политику.

"На основе нашей войны они строят новые отношения в мире. Создается новый мировой порядок. Поэтому Запад не спешит, потому что не они воюют сейчас", — заявил Жданов.

В то же время он заверил, что западные партнеры дадут оружие Украине.

"Понимая, что Путин в марте-апреле выставит 200-тысячную группировку, ее надо будет чем-то громить. Потом наступит пауза, будем ждать следующую: соберет третью или нет?.. Если нет, то все: активная фаза войны закончилась. Отсюда и прогноз, что война может закончиться не летом, а осенью этого года", – сказал он.

Ранее эксперт аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council Брайан Меффорд назвал тенденции победы Украины в войне.

Напомним, что в Офисе президента также назвали возможные сроки завершения войны.

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