"Тогда оттуда уже поедут все россияне": Подоляк сказал, что через полгода посетит деоккупированную Ялту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через полгода он будет уже в деоккупированной Ялте.

Так, в эфире единого телемарафона Подоляк прокомментировал информацию об освобождении Крыма от российских захватчиков.

Советник главы Офиса президента сказал, что через шесть месяцев он специально поедет на набережную Ялты, чтобы включиться в эфир украинского телевидения.

"Есть у меня там одно любимое место. Я хочу оттуда включиться, гарантирую. И мы поговорим с вами, каким будет свободный Крым. Тогда оттуда уже уедут все россияне", — сказал он.

Термин, названный Подоляком – это конец мая 2023 года. Его слова совпадают с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет продолжаться "не так уж долго", и до конца весны 2023 года ВСУ войдут в Крым.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов высказывал мнение, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

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