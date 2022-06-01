"Тогда перестанут и нос выдвигать": активист рассказал, при каком условии Украина сможет победить "эту ср*ную армию"

Украина сможет победить Россию в войне, но для этого необходимо совершить "работу над ошибками".

Украинская армия уже доказала, что сильнее российской "второй армии мира", и хотя РФ не планируют прекращать войну против Украины и отступать, государство способно победить агрессора.

Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в комментарии OBOZREVATEL.

"Как бы ни говорили о "русской", "звериный оскал" и так далее... Мы любим представлять их глупыми и тупыми, к нашему счастью, такие там тоже есть, но они сделали выводы и забрали войска из-под Киева, поэтому что поняли, что они не справятся.Получив по зубам, они не стали упираться, а просто пошли, чтобы сконцентрироваться в одном месте.Нам надо понимать, что мы тоже совершаем ошибки.У нас есть потери от дружеского огня.Из-за нехватки управления артиллерией или разведки попадают по нашим людям. И это правда", — сказал он.

Касьянов подчеркнул, что его мнение – это призыв к работе над ошибками, над которыми нужно уметь работать.

"Мы можем победить эту среднюю армию — "первую армию Европы", "вторую армию мира". Мы это доказали. Но мы должны также уметь работать над ошибками, и тогда такие мерзавцы, как Патрушев (секретарь Совбеза России Патрушев. — Ред.)" .), вообще перестанут нос выдвигать, будут бояться, что сдохнет Путин, и им тогда придется очень нелегко", — высказался активист.

Напомним, в Британии назвали способ победы над Россией.

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