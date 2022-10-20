Ток к гениталиям и ушам: пленные застенки в Купянске поделились ужасающими воспоминаниями

Пленные застенки в Купянске поделились ужасающими воспоминаниями об издевательствах рашистов, говорится в ТСН.

На освобожденных землях Харьковщины собирают доказательства зверств оккупантов. В Купянске в управлении полиции обнаружили очередную рашистскую застенку, где людей били током и палками. Правоохранители обнаружили там противогазы со следами крови.

В отделении полиции в освобожденном Купянске на первом этаже оккупанты устроили застенку, через которую прошли сотни людей. “Люди, как нам рассказывали, стоя, по очереди спать. Такие условия были. Видите – все сломлено. Что-то здесь они, видимо, пытали”, — показывают полицейские.

Пытали током, избивали, морили голодом, заставляли петь русские песни. “Те противогазы, которые мы находили, они были и в крови, они были и внутри в крови. Это такие пытки. Они могли закрывать им дыхание. Это то, как издевались», — рассказывает представитель местной полиции.

Жанна в застенки ходила чуть ли не каждый день, носила еду родственнику, которого в камере орки продержали месяц. “На нем издевались, их пытали током, привязывали провода, присоединяли к гениталиям, к ушам. Били их током. Когда мы стояли, ждали, чтобы передать им передачу, слышались крики”, — рассказывает она.

Ее родственник выжил благодаря наступлению вооруженных сил. За день до освобождения города, поздно ночью, женщина услышала стук в дверь. На пороге был обессиленный человек — он вышел, потому что решисты сбежали и оставили ключи от камер. “Я открыла дверь и я вообще испугалась. Он заросший весь, бородатый. Страшно было просто смотреть на это. Они стали пытаться как-то выбраться. Кто-то из других камер вылез через окна, как-то через крышу выбрались. Там ключи валялись. Они нашли ключи и начали открывать все камеры”, — добавляет женщина.

Но ныне оккупанты бьют по освобожденному городу, каждый день здесь новые воронки от прилетов. Больше всего достается левому берегу города, линия фронта там находится в нескольких километрах. От обстрелов люди убегают через единственный уцелевший мост. “Они крушат каждый день, по 20 часов в сутки они крушат все. Какие-то разрывные снаряды это просто невозможно, если еще раз разорвется, оно просто уже пробивает крышу. У меня стены уже пробивают эти обломки. Уже все, ад. Либо я умру, либо я уеду”. – говорит местная жительница.

Люди убегают, но надеются вернуться, когда наши войска отгонят оккупантов подальше от города.

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