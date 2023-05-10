Токаев во время визита в Москву потребовал от Путина прекратить вербовать казахстанцев на войну

Токаев напомнил Путину, что в Казахстане наемничество является преступлением.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на встрече с диктатором Владимиром Путиным во время встречи 9 мая в Москве потребовал прекратить вербовку граждан Казахстана на войну в Украину.
Об этом информирует издание The KREMLIN RU.
"Президент Казахстана Токаев на встрече с диктатором Владимиром Путиным несколько раз просил прекратить вербовку граждан Казахстана для участия в боевых действиях в Украине", — говорится в сообщении.
Токаев напомнил Путину, что в Казахстане наемство является преступлением, и Россия должна прекратить вербовку казахстанских граждан в российскую армию и прокси-армию.
Напомним, ранее сообщалось, что в украинской разведке убеждены, что Кремль пытался обеспечить на Красной площади так называемый живой щит из прибывших на парад 9 мая лидеров стран. Позже в МИД Украины визит политиков назвали аморальным и недружественным шагом.
Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин объявил о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы.
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