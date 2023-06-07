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"Токсичное аммиачное облако" на Харьковщине: Украина опровергла фейк российских пропагандистов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
471
Время на прочтение
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"Токсичное аммиачное облако" на Харьковщине: Украина опровергла фейк российских пропагандистов

Россияне обстреляли аммиакопровод и придумали фейк о "токсичном облаке"

Российские пропагандисты распространяют ложь о "токсичном облаке из аммиака".

Российские пропагандисты и их телеграмм-каналы распространили фейк о "токсичном аммиачном облаке" на Харьковщине. Российские террористы в своем преступлении традиционно во обвинили Украину. Однако – это лживая информация.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские пропагандисты опубликовали в Сети видео на 23 секунды с якобы "токсичным аммиачным облаком" в Купянском районе Харьковской области. Традиционно террористическое государство обвинило Украину в подрыве аммиакопровода "Тольяти-Одесса". Это все – фейк.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские террористы 5 и 6 июня сами обстреляли трубопровод с аммиаком. Из-за этого у Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком, однако угрозы для людей нет.

Ночью, 6 июня – зафиксировано шесть "прилетов" у насосной станции возле Масютовки.

"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", - сообщил председатель Харьковской ОВА Синегубов.

Напомним, 5 мая 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Российские террористы снова произвели обстрел трубопровода с аммиаком ночью 6 июня. Аммиака в воздухе не было обнаружено.

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Дата публикации
Просмотры
471
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