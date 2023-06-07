"Токсичное аммиачное облако" на Харьковщине: Украина опровергла фейк российских пропагандистов

Российские пропагандисты распространяют ложь о "токсичном облаке из аммиака".
Российские пропагандисты и их телеграмм-каналы распространили фейк о "токсичном аммиачном облаке" на Харьковщине. Российские террористы в своем преступлении традиционно во обвинили Украину. Однако – это лживая информация.
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Российские пропагандисты опубликовали в Сети видео на 23 секунды с якобы "токсичным аммиачным облаком" в Купянском районе Харьковской области. Традиционно террористическое государство обвинило Украину в подрыве аммиакопровода "Тольяти-Одесса". Это все – фейк.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские террористы 5 и 6 июня сами обстреляли трубопровод с аммиаком. Из-за этого у Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком, однако угрозы для людей нет.
Ночью, 6 июня – зафиксировано шесть "прилетов" у насосной станции возле Масютовки.
"По состоянию на данный момент аммиак в воздухе не зафиксирован, ситуация контролируема", - сообщил председатель Харьковской ОВА Синегубов.
Напомним, 5 мая 2023 года в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.
Российские террористы снова произвели обстрел трубопровода с аммиаком ночью 6 июня. Аммиака в воздухе не было обнаружено.
Читайте также:
- В Херсоне супруги предателей получили российские паспорта и помогали оккупантам
- Хватит ли США средств для Украины до конца финансового года – в Белом доме прокомментировали
- Вода в Крыму пожелтела и воняет, а в Херсонской области погибает флора и фауна: последствия подрыва дамбы за первые сутки