ТокТок-бойцы Кадырова погибают, а их лидер в ответ "бомбит" фоточками: чем славится армия мистификаторов

Запугать украинцев кадыровцами, как россиян, у Путина и его генерала не получилось.

Вся сущность Кадырова – в одном фото, где он якобы молится на заправке в Украине, но таких у нас нет – это российский бренд. А вся сущность его наемников – в видео, где те "ведут бой" с пустым домом.



В военно-политической «песочнице» – Москва, Минск, Грозный – зреет большой переполох. Все потому, что у диктатора Лукашенко – большое оскорбление. Пока тот вымаливал у своего шефа полковнические погоны, полковник Путин дал погоны – своему другому ручному диктатору, теперь тот генерал-лейтенант.

Важно уточнение, что чеченцы и кадыровцы – это не одно и тоже. Многие уроженцы Ичкерии — защищают Украину бок о бок с нашими бойцами. А вот немало «кадыровцев» уже на украинском черноземе. Как среди тех, кто был в статусе «пушечного мяса». Так и среди военно-политической элиты, которых свежеиспеченный генерал Кадыров называл своими братьями.

К примеру, как вот генерал – Магомед Тушаев. Воспетый государственной пропагандой, потому что «Мерседес», лошади и медали. Гордился орденом Кадырова, который получен за то, что, похоже, просто родился, потому что праздновал его 23 февраля. А 26 февраля — скончался наглой смертью где-то в районе гостомельского аэропорта. Тогда же «пример» из командира Тушаева взяли несколько сотен его солдат.

Тот же 141 моторизованный полк, которым командовал ликвидированный Тушаев и есть почти вся ручная армия Кадырова, или, простыми словами, его личная охрана.



В открытых источниках не так много информации о количестве личного состава и технике. Да из того, что доступно — речь идет о где-то 1200 солдатах 141 полку. Который официально входит даже не в российскую армию, а в национальную гвардию РФ.



Все остальные "кадыровцы", которые потерялись в Украине, или хотят здесь повторить судьбу генерала Тушаева — это, в основном, разного рода наемники. Собираемые – кто откуда. Но, в основном, это полицейские подразделения типа СОБРа и ОМОНа. То есть те, кто реально умеет воевать разве что с гражданскими людьми в мирное время, разгоняя митинги и избивая безоружных.

Вся армия Кадырова, вторгшаяся в Украину – одна большая мистификация. Их именуются не иначе как Тик-Ток армия – так их обозвали за безудержное позирование в соцсетях. Где бородатые актеры выдают желаемое – за действительное.



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Вся их война – это грабеж домов, содержание заложников психоневрологического интерната, расстрел мирных жителей. Словом готовы персонажи Гааги.

В конце концов россияне для них такие же цели для стрельбы. Чего стоит только один известный эпизод со средины марта. После хорошей порки от украинских защитников, те кадыровцы, кто бегом дрогнули — по дороге еще и расстреляли взвод раненых российских солдат. Чтобы не лезть с эвакуацией.



Но кадыровцы начали заканчиваться, на этом война самого Кадырова не завершилась. Он окопался на своем поле боя – это соцсети и собственная государственная пропагадная. И тут начал проигрывать. Как в случае с близким к кадырову боевиком Русланом Геремеевым. Недавно тот пафосно снимал себя, якобы, где-нибудь в Мариуполе. А потом – оказалось, что первая же встреча с реальными украинскими бойцами – отправила тик-токер боевика Геремеев в нокдаун.

Для подручного путинского диктатора из чеченской республики — настоящая война не выходит дальше соцсетей и телевизора. И даже туда – генералы часто посылают воевать не сильных бойцов, а маленьких детей.

Фактор Кадырова: как Путин пытается запугать украинцев

Военные эксперты и обозреватели утверждают – миссия Кадырова – это не о реальных боевых действиях, а о попытке Путина повторить то, что он сделал с собственным народом – запугать украинцев. Но провал и здесь очевиден.



Потому, между тем, генерал Кадыров продолжает пытаться атаковать нас в…. соцсетях. А именно бомбит фоточками, которые ругает даже уже убитый генерал. Осталось только Кадырову хорошую фотку сделать. А хорошие объективы у украинских бойцов есть.

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