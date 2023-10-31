Толкает ли Запад Украину к переговорам с Россией: Данилов ответил

Украина не будет вести переговоров со страной агрессором.

Украину не принуждали садиться за стол переговоров вместе с российской стороной. Никакой официальной позиции по этому поводу не звучало. К тому же, Украина не собирается вести переговоры с Путиным.

В интервью "Украинской правде" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никакой официальной позиции относительно того, что нас кто-то будет принуждать к переговорам с Российской Федерацией, я ни разу не слышал. Это тезис, который постоянно раздувается Российской Федерацией, поддерживается Российской Федерацией", — подчеркнул Алексей Данилов.

Украина не будет вести переговоров со страной агрессоркой.

"У нас есть нормативно-правовой акт, действующий на территории Украины... где черным по белому записано: никаких переговоров с террористом Путиным наша страна вести не будет, точка", — подчеркнул Данилов.

Напомним, что в РФ снова заговорили о переговорах.

Читайте также: