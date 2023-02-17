"Толкают в мясорубку": министр обороны Британии оценил потери окупантов и посоветовал ВСУ целиться лучше

По подсчетам британского Минобороны, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла убитыми или ранеными по меньшей мере 180 тысяч солдат.

Во время выступления в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Британии Бен Уоллес отметил незначительное продвижение российской армии, которое осуществляется по трупам своих солдат, а также посоветовал украинским воинам экономнее тратить боеприпасы, нанося прицельные удары по скоплению врага.

Об этом сообщает Financal Times.

Британский министр отметил, что при попытке нового наступления российская армия продолжает применять тактику "мясорубки", засыпая поле боя трупами своих солдат. При этом, по его словам, россияне продвигаются на метры, а не на километры.

"На сегодняшний день нет никаких доказательств великого российского наступления. То, что мы видим, — это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней... Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они могут идти дальше", — заявил Бен Воллес.

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По подсчетам британского Минобороны, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла убитыми или ранеными не менее 180 тысяч солдат. Кроме того, оккупанты оставили на поле боя уже две трети своих современных танков.

Несмотря на это, руководство российской армии не меняет тактики и продолжает посылать на убой мобилизованных. По мнению Уоллеса, такие огромные потери вскоре нельзя будет скрыть.

"Российских новобранцев все еще толкают в мясорубку. И я не уверен, что это может продолжаться долго даже в России, потому что у этих 180 тысяч человек есть жены, матери, сестры и друзья, и становится невозможным скрыть масштабы этих потерь от русского народа", — заметил министр.

При этом Бен Воллес заверил, что Украина получит от западных партнеров достаточное количество боеприпасов для того, чтобы сдержать натиск превосходящего численностью врага. Однако не отрицал, что с поставками могут возникать задержки.

"На передовой всегда было чувство недостатка, но я не вижу никаких признаков стратегического недостатка... есть некоторая задержка во времени", — сказал он.

Бен Уоллес посоветовал украинским военным прицельно применять оружие и продолжать сражаться западными методами.

"Чтобы взорвать российскую позицию нужно 100 артиллерийских снарядов или пять? Если быть точным, то не нужно 100 снарядов", — сказал он.

Напомним, в российской оккупационной армии мобилизованные все чаще отказываются уходить в наступление. После этого их отправляют на полигоны для учебы.

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