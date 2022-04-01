"Только что была двенадцатая Чернобаевка": Арестович описал ситуацию на фронте в Херсонской области

"Только что была двенадцатая Чернобаевка": Арестович описал ситуацию на фронте в Херсонской области

Украинские войска сейчас в роли того, кто наступает, сообщил он.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в настоящее время российские войска в Херсонской области стоят на оборонных позициях, а украинские войска – в наступательном процессе.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским адвокатом и блогером Марком Фейгиным.

"В районе Херсона на правом берегу занимает группировка российская оборону крепко. И там ситуация перевернулась. Там каналами и дамбами все изрезано, которые очень непросто пересечь. И получается, что мы сейчас в роли наступающего", — сказал советник главы ОП.

"Это очень похожая ситуация на ту, что была в Броварском районе – там тоже реки, каналы и дамбы – когда российские войска не могли перейти в сторону Киева, а мы их крыли. Теперь наоборот ситуация там (в Херсонской области – ред.). Ну, особо наших не кроют, но иногда достается. Пока продвижения там нет, потому что там очень сложная ситуация", — отметил Арестович.

"Но российские войска в обороне стоят. Поздравляю, только что была двенадцатая Чернобаевка. За три минуты до эфира мне сообщили", – добавил он.

Об очередном разгроме российских войск в Чернобаевке, где расположен аэропорт возле Херсона, подтвердил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, 1 апреля украинские защитники освободили от оккупантов и взяли под контроль 11 населенных пунктов Херсонской области.

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