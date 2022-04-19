Только что вышел из СИЗО: задержан вражеский агент, которого Россия забросила на Луганщину за неделю до войны

Задержанный должен проводить разведку района и фотографировать позиции ВСУ.
В Луганской области СБУ задержала вражеского агента, которого Россия забросила в Украину за неделю до начала войны. Им оказался только что вышедший из СИЗО РФ мужчина.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"Оккупационные войска ничего лучше не придумали, чем закрепить за ним территорию проведения операции Объединенных сил. Он должен проводить разведку района и фотографировать позиции ВСУ", — говорится в сообщении.
В настоящее время все фигуранты задержаны.
СБУ проводит соответствующие мероприятия, чтобы установить всю цепочку причастных и привлечь их к ответственности.
Напомним, в Киеве задержан предатель. Им оказался чиновник центрального офиса "Укрзализныци". С начала полномасштабной агрессии РФ против Украины подозреваемый призвал коллег поддержать агрессора. В частности, производил массовую рассылку враждебной агитации на месседжеры работников предприятия.
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